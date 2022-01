OGC Nice - Mercato : à la lutte avec Strasbourg pour une ancienne piste du LOSC et du RC Lens

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'été dernier, les deux grands clubs nordistes, le RC Lens et le LOSC, avaient tenté de recruter Ismaël Doukouré (18 ans), qui venait de réaliser des premiers pas impressionnants en Ligue 2 avec Valenciennes. Le transfert ne s'est finalement pas fait et le jeune joueur a connu des lendemains difficiles puisqu'il n'a joué que 9 fois lors de la première partie de saison.

Il n'empêche que le potentiel de Doukouré a tapé dans l’œil de nombreux recruteurs. Selon Foot Mercato, l'OGC Nice et le RC Strasbourg mais aussi l'AS Monaco et des formations étrangères voudraient le recruter cet hiver. Transfermarkt situe la valeur du jeune défenseur à 1,5 M€. Mais VA, en proie à de grosses difficultés financières, pourrait se montrer plus gourmand...

🚨Info : #Strasbourg mène des discussions intensives avec #Valenciennes pour Ismaël Doukouré 🇫🇷 également pisté par #Nice, #Monaco et des écuries étrangères.



• Les Alsaciens espèrent pouvoir boucler son arrivée d'ici la fin du marché des transfertshttps://t.co/yYVPNaRUAN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 27, 2022