OGC Nice â€“ MercatoÂ : avec l'arrivÃ©e de Delort, Galtier ouvre la porte Ã  une piste de l'ASSEÂ !

En marge de la belle victoire et du festival offensif de son Gym face à Bordeaux (4-0), Christophe Galtier a évoqué le Mercato. Confirmant le départ de Myziane Maolida au Hertha Berlin, le Marseillais a ouvert la porte à un autre départ offensif après l'arrivée à l'OGC Nice d'Andy Delort (ex-Montpellier, 29 ans).

Dan Ndoye mis sur le marché

« Dan Ndoye, qui a été exemplaire de générosité et de combativité ce soir, devrait probablement rejoindre un autre club. Aujourd'hui, il y a un nombre de joueurs. Il y aura une réalité à la fin du Mercato », a-t-il lâché comptant sur quatre éléments pour jouer en pointe avec le trio Delort, Dolberg, Gouiri et le jeune Guessand en complément. Sollicité par l'ASSE en début de Mercato, le jeune Espoirs suisse peut-il débarquer chez les Verts ? Ce n'est pas exclu.

Concernant l'arrivée du capitaine du MHSC, Christophe Galtier est le premier surpris d'avoir battu l'OM : « On pensait que c'était pas réalisable. Andy discutait avec d'autres clubs et on pensait qu'il choisirait un autre projet... » Finalement, grâce à un effort d'Ineos, c'est Nice qui a raflé la mise.

Saint-Étienne n’est pas seul sur le dossier.



