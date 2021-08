OGC Nice – Mercato : battu sur Boadu, Galtier fixe sa priorité radicalement différente !

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football batave, Myron Boadu (AZ Alkmaar, 20 ans) ne rejoindra pas la colonie néerlandaise que vient de se créer l'OGC Nice (Stengs, Kluivert, Rosario). En effet, comme le confirment le journaliste italien Fabrizio Romano et RMC Sport, le goleador de l'AZ Alkmaar (38 buts, 18 passes décisives en 88 matches) va s'engager avec l'AS Monaco contre un chèque compris entre 15 et 18 M€.

Monaco et l’AZ ont trouvé un accord pour Myron Boadu comme annoncé par @FabrizioRomano. Depuis le début le joueur avait fait de l’ASM sa priorité #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 31, 2021

Galtier veut de l'expérience, il le dit haut et fort !

Cet échec ne devrait toutefois pas être trop difficile à digérer pour Christophe Galtier, lequel a évoqué le Mercato hier à l'issue du match nul du Gym face à l'AC Milan (1-1) pour son dernier match amical. Le technicien marseillais espérait de toute façon un profil radicalement différent... Plus proche de ce qu'il a pu connaître au LOSC avec Loïc Rémy ou Burak Yilmaz (deux joueurs qu'il a réclamé à Nice).

« Avant le match, j'étais en discussions avec Julien (Fournier, son directeur général, NDLR). Il faut associer à la jeunesse, à la fougue, à l'insouciance de l'expérience, de la maîtrise, des joueurs de métier. Si on veut être performant dans notre championnat, il faudra fournir des matches à très haute intensité. Seuls les joueurs qui ont de l'expérience savent ce que c'est (…) Pour accompagner les jeunes, il faut des locomotives. Il est important d'avoir des joueurs d'expérience dans l'effectif. Peut-être que d'autres nous rejoindront avant la clôture du Mercato. Si on arrive à faire à cette alchimie, ça ne peut être qu'un plus pour notre saison », a fait savoir Christophe Galtier face aux médias.

