OGC Nice - Mercato : ce qu'il manque pour finaliser l'arrivée d'Amuzu

L'OGC Nice accueille le RC Strasbourg cet après-midi, une semaine après un nul décevant sur la pelouse de Toulouse (1-1). Et pour cette 2e journée, Lucien Favre ne pourra pas compter sur un effectif au complet. Ses dirigeants font ce qu'ils peuvent pour satisfaire ses demandes mais ils se heurtent à certains écueils. Dans le cas de Francis Amuzu, L'Equipe explique que le ralentissement des négociations est dû au transfert de Sergio Gomez à Manchester City...

"Avec le Belge Francis Amuzu, Lucien Favre croyait tenir sa première recrue offensive, mais l'ailier de 22 ans n'est plus si certain de quitter Anderlecht, peut-on lire dans le quotidien sportif. Le club bruxellois pensait vendre le latéral gauche Sergio Gomez pour 13 M€. De Manchester City, il en obtiendra finalement 15 M€ plus 5 M€ de bonus facilement accessibles et un pourcentage à la revente. Un deal qui rend moins nécessaire la vente d'Amuzu, sous contrat jusqu'en 2024, surtout à l'approche du barrage de Ligue Europa Conférence qu'Anderlecht doit disputer face aux Young Boys Berne (18-25 août). Alors que Nice voulait l'ailier, au profil correspondant aux critères de Favre, pour moins de 8 M€, ce n'est pas à moins de 10 M€ que le club belge est désormais prêt à le lâcher."