Besoins : déjà dans l'anticipation de l'été

Si le Gym avait comblé tous ses besoins l'été dernier avec l'arrivée en toute fin de marché d'Andy Delort, le club azuréen reste à l'affût des opportunités. A l'été 2022, il est prévu que Walter Benitez soit transféré à un an de la fin de son bail et les Aiglons travaillent déjà à l'arrivée de son remplaçant en lui laissant six mois d'adaptation. Nice regarde aussi le marché des offensifs en prévision des départs de l'été prochain (Gouiri, Dolberg). En revanche, il ne devrait pas y avoir de correctif pour les joueurs partants à la CAN (Atal, Boudaoui notamment).

Moyens : au bon vouloir d'Ineos

Depuis que le club a été racheté par le milliardaire Bob Ratcliffe, il n'y a plus vraiment de question d'argent autour des Aiglons. Nice a passé sans encombre le cap de la DNCG lors de son point de mi-saison et s'il faut remettre au pot le propriétaire d'Ineos le fera... Comme l'été dernier quand il a fallu sortir les liquidités pour faire signer Andy Delort (10 M€ pour faire signer un trentenaire sans perspective de revente).

Le dossier-clé : Ersin Destanoğlu (Besiktas)

Comme il l'avait fait pour la succession de David Ospina par Walter Benitez, l'OGC Nice cible un portier de stature international. Le portier turc est, de longue date, son choix numéro 1. Après avoir échoué à l'été 2021 en optant finalement pour le prêt d'un an de Marcin Bulka, le Gym va revenir à la charge en janvier pour le prodige stambouliote de 20 ans. C'est le point central du Mercato azuréen.

Les pistes du Mercato : Jonathan Clauss (RC Lens), Eddie Nketiah (Arsenal), Alan Virginius (FC Sochaux), Mohamed Ali Cho (SCO Angers), Ersin Destanoğlu (Besiktas), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam).