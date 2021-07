OGC Nice - Mercato : coup de froid pour une recrue promise à Galtier

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Alors que l'OGC Nice a déjà bouclé les arrivées du défenseur central français, Jean-Clair Todibo, et des ailiers néerlandais, Calvin Stengs et Justin Kluivert, cet été, le club azuréen aurait proposé 4 millions d'euros à Southampton pour recruter le milieu de terrain français Mario Lemina.

Mais Newcastle serait également intéressé par l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et selon les informations du Daily Mail, les Magpies auraient surenchéri avec une offre de 5 millions d'euros. L'OGC Nice devra donc revoir son offre à la hausse s'il veut s'attacher les services de Mario Lemina, prêté ces deux dernières saisons à Fulham puis Galatasaray.

Newcastle in talks with Southampton over a £4m move for Mario Lemina https://t.co/ypiBWr7rOL