OGC Nice - Mercato : Dante réagit à sa prolongation

Ce vendredi, l'OGC Nice a officialisé ce vendredi la prolongation de Dante d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Sur le site officiel du Gym, l'ancien joueur du Bayern Munich, qui devrait donc jouer jusqu'à ses 40 ans avec les Aiglons, s'est exprimé après l'officialisation de sa prolongation.

"C'est une grande fierté"

"Prolonger à nouveau est une grande fierté. Je ressens également une grande reconnaissance. C’est aussi grâce à mes coéquipiers qui me "challengent" chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser. Je rêve qu’on réussisse une saison 2023-24 à la mesure de ce que méritent le club et ses supporters. Je remercie tout le monde et je donnerai tout pour qu’on atteigne nos objectifs", a apprécié le Brésilien.

✍️ #Dante2024 🔴⚫️



L’#OGCNice a le plaisir d’annoncer la prolongation de @dante_bonfim pour une saison supplémentaire. Le capitaine portera les couleurs rouge et noir lors de l’exercice 2023-24. — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur