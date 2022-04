OGC Nice - Mercato : Dolberg poussé vers la sortie, son remplaçant déniché dans le Calcio ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Il y a les statistiques, d'abord, guère impressionnantes (24 buts, 7 passes décisives en 83 matches avec l'OGC Nice). Mais Kasper Dolberg n'a jamais été un buteur en série depuis le début de sa carrière, même au sein d'une formation aussi dominante que l'Ajax Amsterdam. Mais il y a les impressions, aussi, cette nonchalance récurrente ou cette sensation qu'il ne s'entend pas avec ses partenaires d'attaque. Toujours est-il que le Danois de 24 ans ne fait pas l'unanimité chez les Aiglons. Et donc qu'un départ cet été est possible, malgré un contrat courant jusqu'en 2024.

Sentiment renforcé par le fait que, selon le journaliste italien Nicolo Schira, spécialisé dans les transferts, le Gym fait partie, avec le Torino et Sassuolo, des courtisans à Andrea Pinamonti. Cet attaquant italien de 22 ans est actuellement prêté à Empoli par l'Inter Milan. Il a marqué 12 fois et délivré 2 passes décisives en 33 matches de Serie A cette saison. Son agent se nomme Mino Raiola et il coûterait 16 M€, selon Transfermarkt. Son profil ressemble beaucoup à celui de Dolberg. En plus compatible avec Andy Delort et Amine Gouiri ?

🚨 Torino, Sassuolo and OGC Nice are monitoring Andrea Pinamonti for next season [@NicoSchira] pic.twitter.com/SrHCHUYszn — Transfersgalaxy (@transfersgalaxy) April 26, 2022

Pour résumer Décevant depuis son arrivée à l'OGC Nice à l'été 2019, l'attaquant danois Kasper Dolberg pourrait être poussé vers la sortie cet été si l'on en croit les rumeurs venues d'Italie faisant état de contacts avec un potentiel remplaçant.

Raphaël Nouet

Rédacteur