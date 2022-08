OGC Nice - Mercato : Favre attend encore trois recrues et pousse deux joueurs vers la sortie

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L'OGC Nice a accéléré son mercato estival ces derniers jours. En effet, après Marcin Bulka et Rareș Ilie, quatre joueurs se sont engagés avec les Aiglons depuis le début de la semaine. Il s'agit dAlexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Mattia Viti et Kasper Schmeichel.

Podcast Men's Up Life

L'OGC Nice est loin d'avoir fini son mercato estival

Selon les informations du journal L'Equipe, Lucien Favre, qui a succédé à Christophe Galtier sur le banc azuréen, souhaiterait encore enregistrer trois recrues cet été : un latéral gauche et deux éléments offensifs. Les deux attaquants du Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa et Marcus Thuram, seraient toujours visés. Dans le sens des départs, Mario Lemina et Morgan Schneiderlin auraient été invités à trouver une porte de sortie.

🗞️ « Course de rentrée » : la une de L'Équipe du jeudi 4 août 2022



Lire l'édition : https://t.co/lHW3MMZDsO pic.twitter.com/4KklNT4XCA — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 4, 2022

Pour résumer Alors que l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, attendrait encore trois recrues estivales, les arrivées d'Alexis Beka Beka et d'Aaron Ramsey pousseraient Mario Lemina et Morgan Schneiderlin vers la sortie.

Fabien Chorlet

Rédacteur