Lucien Favre est enfin fixé sur son avenir. Si Mauricio Pochettino a bel et bien été contacté par les dirigeants de l’OGC Nice en septembre, L’Équipe affirme que le technicien suisse a été conforté par les dirigeants d’Ineos ces derniers jours... avec un recrutement déjà ciblé au mercato hivernal.

Selon Foot Mercato, Favre veut tout d'abord recruter un latéral gauche et donne sa priorité à Fabiano Parisi (Empoli, 22 ans), déjà pisté la saison dernière. Les premiers renseignements ont été pris du côté de Nice.

Dans le secteur offensif, un ailier titulaire et un attaquant à fort potentiel sont visés sur le long terme. À ce titre, Julien Ponceau (21 ans) et surtout Enzo Le Fée (22 ans) sont dans le viseur du Gym. Pour le Merlu, la concurrence s'annonce déjà rude puisque de nombreux clubs en Allemagne, dont le Bayer Leverkusen, sont déjà sur les rangs.

