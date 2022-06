OGC Nice - Mercato : Favre veut rapatrier un ancien colosse du PSG

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Alors que l’OGC Nice attend le départ de Mauricio Pochettino du PSG pour laisser filer Christophe Galtier à Paris, l’arrivée de Lucien Favre est retardée. Il n’empêche que le technicien suisse pourrait déjà avancer ses pions au mercato estival.

Si l’option Dalbert a été éventée en Italie, Foot Mercato croit savoir que le Gym souhaiterait recruter un certain Dan-Axel Zagadou. En fin de contrat dans moins d'une semaine avec le Borussia Dortmund, l’ancien roc du PSG suscite l'intérêt de plusieurs clubs anglais, dont Manchester United.

Deux bonnes nouvelles pour Nice dans ce dossier : Zagadou (23 ans) ne ferme pas la porte à la Ligue 1 et a déjà travaillé avec Favre lors du passage de ce dernier au BvB entre 2018 et 2020. Le tandem en a même gardé de bons souvenirs.

Pour résumer Pas encore entraîneur de l’OGC Nice mais bien parti pour succéder à Christophe Galtier sur le banc des Aiglons, Lucien Favre souhaiterait recruter un ancien défenseur central sous-estimé par le PSG : le colosse Dan-Axel Zagadou (Dortmund, 23 ans).

