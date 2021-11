OGC Nice - Mercato : Galtier a un problème avec Gouiri et a ramené une piste du LOSC

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

C’est le genre de problème que tout entraîneur rêve d’avoir : le choix. C’est ce que lui offre Amine Gouiri cette saison, en plus d’un mal de crâne à l’heure de coucher ses compositions d’équipe. Après une saison brillante à gauche du 4-3-3, L’Équipe rappelle ainsi que l’attaquant de 21 ans devait s’installer à la pointe du 4-4-2 de Christophe Galtier.

Mais les blessures des ailiers de l’OGC Nice ont vidé les couloirs, le recrutement d’Andy Delort a densifié la concurrence devant, et Gouiri s’est retrouvé à gauche afin de pouvoir être associé à l’ancien Montpelliérain et à Kasper Dolberg. Sauf que son recentrage fréquent le rend encore plus performant et met de facto l’attaquant danois sur le banc.

Galtier suivait déjà Bard au LOSC

Face au FC Metz (21h), les retours de Calvin Stengs et Justin Kluivert, sur les ailes, devraient ainsi encore pousser Galtier à replacer Gouiri dans l’axe aux côtés de Delort... et au détriment de Dolberg. « Amine est très efficace quand il est sous l’attaquant ou juste à côté, analyse le coach des Aiglons. Quand on a trois garçons comme ceux-là, on doit chercher à voir si on peut les associer. Mais à chercher le mieux, on dérègle parfois ce qui fonctionne. »

Par ailleurs, ce même Galtier a admis suivre les pas de Melvin Bard lorsqu’il coachait encore le LOSC ! « Bard on le suivait déjà à Lille. Je le connaissais bien. Il a été très bien formé à Lyon. Il est généreux, à l’écoute, insouciant. Il prend plaisir à jouer, il ne doute jamais », a-t-il glissé en conférence de presse.