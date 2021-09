OGC Nice - Mercato : Galtier ferme la porte de l’Equipe de France à l’une de ses pépites

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Amine Gouiri pas encore prêt pour l’EDF selon Galtier. Le coach niçois présent en conférence de presse ce vendredi avant le derby face à Monaco (13h, ce dimanche), a encensé son attaquant Amine Gouiri, en forme en ce début de saison avec 4 buts et 1 passe décisive. Néanmoins, il a affirmé que son attaquant a encore du travail avant de pouvoir postuler pour l’Equipe de France.

« Je trouve qu’il est encore loin du niveau quand je vois jouer l’Equipe de France et qui sont les joueurs à son poste. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir mais il met toutes les chances de son côté parce qu’il travaille beaucoup, il est très investi. Il travaille avant, pendant et après l’entraînement. Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça, mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens. » (Propos retranscrits par Top Mercato).

🎥 Le derby, la défense 🔴⚫️, le début de saison : retrouvez les réponses du coach Galtier à deux jours de #OGCNASM pic.twitter.com/lQ1B3LXohQ — OGC Nice (@ogcnice) September 17, 2021