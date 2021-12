OGC Nice - Mercato : Galtier veut faire son marché à Arsenal

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Selon les informations de The Athletic, l'OGC Nice aurait Eddie Nketiah dans le viseur. Les dirigeants azuréens envisageraient de formuler une proposition de contrat à l'attaquant d'Arsenal, qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Le Borussia Mönchengladbach, Crystal Palace et des clubs de Serie A dont les noms n'ont pas filtré seraient également sur les rangs du jeune espoir anglais, qui aurait fait savoir qu'il privilégiera une destination où il aura du temps de jeu. Cette saison, Eddie Nketiah n'a disputé que deux matchs toutes compétitions confondues avec les Gunners dont aucun en Premier League.

