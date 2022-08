OGC Nice – Mercato : le Gym concurrence Chelsea pour un crack de l'Inter Milan

Très ambitieux sur ce Mercato d'été, l'OGC Nice travaille autant sur l'arrivée de joueurs d'expérience type Schmeichel et Ramsey que sur des pépites européennes en devenir. Au milieu, le Gym aurait en tête de récupérer l'une des sensations de l'équipe Primavera de l'Inter Milan, Cesare Casadei (19 ans).

Fabrizio Romano assure en effet que Nice s'est placé sur la piste du milieu de terrain de l'équipe d'Italie U19 et pourrait même prochainement concurrencer Chelsea sur le dossier du natif de Ravenna.

Il ne sera cependant pas simple de récupérer Casadei à l'Inter Milan, le club lombard refusant toute proposition en dessous de 8-9 M€. Les Blues auraient déjà formulé deux offres, toutes les deux refusées. Affaire à suivre.

