OGC Nice - Mercato : les Aiglons ont un plan pour frustrer le PSG avec Thuram

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Ce dimanche, L'Equipe fait le point sur l'avenir de Khephren Thuram, absent du stage de l'OGC Nice dans le sud du Portugal. Mais pas parce que son transfert au PSG est dans les tuyaux, simplement parce qu'il est positif au covid. Selon le quotidien sportif, les Aiglons n'ont aucune intention de le laisser partir et comme Paris n'aurait pas une grosse enveloppe mercato (et d'autres priorités), il semblerait que ce soit partie remise. Surtout que Lilian Thuram, père du milieu de terrain, préfèrerait le voir rester sur la Côte d'Azur.

La surprise, c'est que le Gym envisagerait de recruter un autre Thuram, en l'occurrence Marcus, sous contrat avec Mönchengladbach. Lucien Favre a validé cette piste et les négociations pourraient être facilitées par le fait que les deux clubs négocient déjà pour l'arrivée du gardien suisse Yann Sommer. Marcus Thuram reste sur une saison polluée par les blessures et Gladbach ne serait pas forcément contre un transfert, même si cela aura un certain coût pour l'OGCN, Transfermarkt situant la cote de l'ailier à 20 M€...