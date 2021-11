OGC Nice - Mercato : Todibo a tout tenté pour détourner Saliba de l'OM !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sur son choix de rejoindre Nice

« Est-ce que signer à Nice a été le meilleur choix de ma carrière ? (Direct) Oui. J'ai trouvé de la stabilité, de la confiance et surtout du temps de jeu. Avec Nice, on s'est bien trouvé, c'est comme une relation amoureuse. »

Sur son avenir

« Est-ce que je me vois ici encore longtemps ? Oui, forcément. C'est un projet sur la durée. Le club m'apporte tout ce que je recherche. Le combo est parfait. Je suis ambitieux, le club l'est. Prédire l'avenir, c'est impossible mais, pour l'heure, je ne me vois pas ailleurs ».

Sur les Bleus

« C'est une ambition mais il faut être patient, continuer à bosser. J'espère y arriver. Mais oui, il y a du monde, Varane, Kimpembe, Konaté, Lenglet, Upamecano, Zouma. Ils sont tous très forts, je suis fan ».

Sur le choix de Saliba de rejoindre l'OM

« Chacun fait ses choix, je lui souhaite le meilleur. C'est un grand garçon. Mais je l'ai appelé pour lui dire que le projet de Nice était très bon pour lui. Il a choisi l'OM. »