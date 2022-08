OGC Nice - Mercato : un attaquant de la Juventus proposé

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Au début de sa carrière, Moise Kean a été comparé à Mario Balotelli. Parce qu'il est italien, qu'il a du sang africain dans les veines et qu'il évolue au poste d'attaquant. Aujourd'hui, cinq ans après ses débuts et au vu de son parcours chaotique, on peut ajouter qu'il partage avec son illustre aîné un caractère pas forcément compatible avec le très haut niveau.

De retour depuis l'été dernier dans son club formateur de la Juventus Turin pour deux ans de prêt, Kean est poussé vers la sortie. Mais Everton, à qui il appartient, n'en veut pas non plus ! Les Bianconeri proposent donc ses services un peu partout en Europe et ont notamment sondé l'OGC Nice, selon Foot Mercato. Les Aiglons n'ont pas encore donné leur réponse mais au vu de ses états de service, celui qui est passé par le PSG en 2020-21 ne devrait pas faire son retour en L1 !