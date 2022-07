OGC Nice – Mercato : un club de L1 a la clé du dossier Kasper Schmeichel

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

En quête d'un nouveau portier suite au départ de Walter Benitez (PSV Eindhoven), l'OGC Nice est très chaud à l'idée de récupérer Kasper Schmeichel (Leicester City, 35 ans). Si le portier danois est également intéressé par le Gym, les Foxes bloquent pour l'instant la finalisation du dossier dans l'attente de dénicher un remplaçant au fils de Peter Schmeichel. Leicester attend Omlin (MHSC) pour lâcher Schmeichel Si l'on en croit le média suisse Blick, ce dernier pourrait débarquer de Ligue 1. En effet, la priorité de Leicester pour le poste de n°1 serait l'international suisse (4 capes) de Montpellier, Jonas Omlin (28 ans). Reste que si le MHSC ouvre la porte à son gardien pour faire la place au jeune Dimitri Bertaud, le club héraultais attend quand même une petite indemnité de transfert pour Omlin. Le natif de Sarnen, en contrat jusqu'en juin 2024, ne partira pas en dessous de son prix d'achat (6 M€), Laurent Nicollin espérant même réaliser une petite plus-value...

Le dossier Schmeichel lié à Omlin ? En quête d'un gardien, l'OGC Nice espère pouvoir récupérer Kasper Schmeichel (Leicester City) mais l'arrivée du Danois est conditionnée à son remplacement chez les Foxes. Jonas Omlin (MHSC) est la priorité des Anglais pour le remplacer.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life