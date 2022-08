OGC Nice - Mercato : un espoir italien arrive au Gym, un autre pourrait suivre !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L'arrivée de Mattia Viti à Nice est imminente. D'après les informations de Foot Mercato, le Gym aurait trouvé un accord avec Empoli pour valider le transfert du défenseur italien de 20 ans. Après avoir refusée une offre sèche de 13 millions d'euros, le club italien s'est finalement entendu avec les Aiglons pour une transaction à hauteur de 13 millions d'euros + 2 en bonus. Un accord avec le joueur avait déjà préalablement été trouvé par le club azuréen.

Nice va tenter un coup double

Un transfert peut en cacher un autre. Nice et Empoli n'en ont peut-être pas terminé puisque les Aiglons s'intéresse également à un autre défenseur d'Empoli, le jeune Fabiano Parisi qui évolue au poste de latéral gauche. Âgé de 21 ans seulement, l'italien est sous contrat jusqu'en 2023 avec son club. Parisi a un profil très polyvalent. Alors qu'il joue comme arrière gauche majoritairement, il est aussi capable d'évoluer sur le couloir droit, en tant qu'ailier et même au milieu de terrain. Les discussions se poursuivront dans la semaine prochaine entre Nice et Empoli.