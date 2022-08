OGC Nice – Mercato : un ex star de l'OL pour concurrencer Melvin Bard ?

En quête d'un latéral gauche pour remplacer Jordan Amavi (rentré à l'OM) et concurrencer le jeune Melvin Bard, l'OGC Nice aspire à réaliser un gros coup. Après avoir manqué le brésilien Alex Telles (prêté par Manchester United à Séville), le club azuréen vise un autre gros coup en Premier League.

D'après le journaliste Nicolo Schira, le board d'Ineos a entamé des discussions avec Chelsea pour récupérer l'ancien joueur de l'OL, Emerson Palmieri (28 ans). Rentré chez les Blues avec l'espoir de regagner sa place, le Champion d'Europe italien n'entre finalement pas dans les plans de Thomas Tuchel et a obtenu un nouveau bon de sortie.

Pour rappel, l'OL – qui disposait de la priorité pour conserver Emerson – a choisi de repartir avec un nouveau joueur pour son flanc gauche et c'est l'international argentin Nicolas Tagliafico (ex-Ajax Amsterdam), qui a débarqué entre Rhône et Saône.

#OGCNice have opened talks with #Chelsea to try to sign #EmersonPalmieri, who is not in #Tuchel's plans. #transfers #CFC