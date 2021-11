OGC Nice - Montpellier : Galtier positive, un de ses lieutenants sort de ses gonds !

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

L’OGC Nice a grillé une belle occasion de mettre l’OM à distance hier. En s’inclinant à domicile contre le MHSC l’Allianz Riviera, les Aiglons ont même vu leurs rivaux provençaux revenir à leur hauteur (23 points) au classement.

« On a fait 34 centres dans le match en comptant les corners, mais on a été très peu présents à la retombée, ou on n’a pas été assez précis sur nos centres, retient Christophe Galtier. Même s’il semblait y avoir du monde sur le plan offensif, on a manqué de relation entre les uns et les autres. Je ne peux pas dire qu’on a été mauvais. On a même été présents et très présents. Malheureusement, dans la surface de réparation, on a manqué de spontanéité. »

À chaud, Jean-Clair Todibo a eu plus de mal à positiver. « Je ne sais pas si un match comme ça fait apprendre, écarte l’ancien joueur du FC Barcelone dans L’Équipe. Ça me met hors de moi et ça me fout la rage, tout simplement. Pour moi, Montpellier a été dominé tout le match. Ils ont juste fait preuve de réalisme et on a été punis. »

