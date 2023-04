Bâle - OGC Nice : Moffi raconte son superbe ciseau

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

En quart de finale aller de C4, l'OGC Nice est allé chercher un match nul à Bâle (2-2) hier soir, dans le sillage d'un Terem Moffi énorme. Le Nigérian s'est offert un doublé et il a marqué un deuxième but splendide, d'un ciseau.

« Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire ! »

« C’était un but spécial, un moment spécial, a-t-il au micro de Canal+ après la rencontre. Je n'aurais jamais imaginé marquer un tel but. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J’ai vu le ballon arriver et j’ai tenté. Le but de l’année ? Peut-être pas. Mais peut-être le but de la compétition. »

Moffi s'est également montré confiant pour la qualification... « On ne sait jamais trop quoi penser après ce type de match. On espère répéter ça plus régulièrement au match retour. Confiant pour le match retour ? Oui clairement, je le sens bien ».