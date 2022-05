OGC Nice : le FC Nantes, Ineos, pression, favori, Galtier répond à tout

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

La pression ?

"J'attends de mes joueurs qu'il n'y ait aucune pression, que ça soit du plaisir, avec beaucoup d'investissement, mais sans pression. Si on commence à se mettre la pression sur ce genre de rendez-vous, il fallait mieux sortir plus tôt dans la compétition. C'est la juste récompense d'une belle saison. J'espère qu'on pourra ramener ce trophée à nos supporters."

Le FC Nantes

"Il y a eu un suivi très important de la part de mon encadrement pour observer Nantes. Même si on l'a emporté en championnat, Nantes nous avait posé pas mal de problème mais la finale ne ressemblera en rien à ce match. C'est une équipe qui marque beaucoup, avec des joueurs en forme. Dans la transition défense-attaque, elle peut poser beaucoup de problèmes. "

Le groupe Ineos

"Une pression pour nous para rapport au groupe de notre président, Ineos ? Je ne pense pas. Evidemment qu'on représente le groupe et qu'il est investi depuis pas mal de semaines. Mais c'est avant tout l'aventure et l'histoire d'un groupe de joueurs. On a démarré cette saison, on ne se connaisait pas."

Dante

"J'ai tout fait pour le remplacer. Je ne lui ai pas rendu la vie facile. J'ai une grande admiration pour ce qu'il fait, ce qu'il dégage. Je suis sûr qu'il deviendra un très grand entraîneur dans les années à venir."

Un favori ?

"C'est normal qu'Antoine soit optimiste, c'est le rôle de l'entraîneur de dégager une certaine confiance. Moi, je sens mon groupe depuis une quinzaine de jours beaucoup mieux. Sur l'aspect physique, j'ai l'intégralité de l'effectif à ma disposition mis à part les blessés de longue durée. Je ne crois pas qu'il y ait de favoris, même si nous on est devant en championnat. Mais le classement n'a pas de valeur dans une finale, c'est l'état de forme qui prime, et les deux équipes sont dans le même état de forme."

Propos retranscrits par RMC

Pour résumer L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, était face aux médias il y a quelques minutes. Et ce alors que son équipe affronte demain, en finale de la Coupe de France, le FC Nantes. Morceaux choisis de cette conférence de presse.

Benjamin Danet

Rédacteur