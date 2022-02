OGC Nice - OM : le Gym a sorti l'artillerie lourde pour éviter des incidents

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un peu moins de six mois après les incidents en tribunes, le retour de l’OM à l’Allianz Riviera peut difficilement être un non-événement (21h15). Il le sera d’autant moins qu’une place en demi-finales de la Coupe de France sera en jeu et que le stade sera logiquement à guichets fermés, avec plus de 33 000 spectateurs. En relation avec la préfecture, L’Équipe assure que le Gym a donc multiplié les mesures pour prévenir au maximum tout débordement. « Quand vous faites des erreurs, vous essayez de progresser et de vous en servir, indique Jean-Pierre Rivère. On a donc essayé de mettre un dispositif de sécurité pour que le match se dispute de la meilleure des façons et qu’on ne parle que de football. »

La rencontre du 22 août avait été interrompue à la suite de jets d’objets et de l’intrusion de spectateurs sur la pelouse : les deux problèmes ont trouvé des réponses dès les jours qui ont suivi. Depuis le retour du public à l’Allianz Riviera, les deux tribunes situées derrière les buts ont vu leurs premiers rangs être rétractés pour arriver à 2,62 m du sol. Des filets de protection ont été posés devant elles. Des filets amovibles sont déployés lors des corners adverses pour protéger les tireurs. Et ce sont désormais environ 500 agents de sécurité qui sont présents à chaque match. Ce soir, ils seront 200 de plus !

Certains seront situés dans les gradins pour prévenir tout mouvement de foule, d’autres se placeront au bord du terrain, entre les tribunes et les barrières qui seront disposées devant les quatre tribunes. Par rapport au dispositif habituel, trois compagnies de police supplémentaires seront déployées (environ 180 policiers). L’OGC Nice prévient également que les contrôles des véhicules aux abords du stade seront renforcés, que les spectateurs auront droit à une double palpation de la part des stadiers et des policiers, et que trois chiens spécialisés dans la détection des engins pyrotechnique seront spécialement présents. Impressionnant mais sans doute nécessaire.

