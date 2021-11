OGC Nice : Pierre Ménès a décelé une faille inquiétante, Galtier face à un défi de taille

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

L’OGC Nice a grillé une belle occasion de mettre l’OM à distance. En s’inclinant dimanche à domicile contre le MHSC (0-1), les Aiglons ont même vu leurs rivaux provençaux revenir à leur hauteur (23 points) au classement.

« On a fait 34 centres dans le match en comptant les corners, mais on a été très peu présents à la retombée, ou on n’a pas été assez précis sur nos centres, a retenu Christophe Galtier. Même s’il semblait y avoir du monde sur le plan offensif, on a manqué de relation entre les uns et les autres. Je ne peux pas dire qu’on a été mauvais. On a même été présents et très présents. Malheureusement, dans la surface de réparation, on a manqué de spontanéité. » En livrant son analyse de la rencontre, Pierre Ménès semble moins positif que l’ancien coach du LOSC.

Pire, il prédisait une défaite tôt ou tard de l’OGC Nice eu égard son niveau de jeu balbutiant. « Nice a raté l’occasion de devenir le dauphin du PSG en réalisant un non-match, a-t-il commenté sur son blog. Ce n’est pas la première fois que je note cette saison que les Niçois font preuve d’indéniables qualités de combativité et d’abnégation mais que sur le plan du jeu, ce n’est pas éblouissant. Cette fois, offensivement, le Gym a été très déficient face à des Montpelliérains très bien organisés sur le plan défensif. Ce revers prouve qu’il y a encore pas mal de travail à Nice pour Galtier. Cela avait tangué contre Lyon, cela a cédé face au MHSC. »

"𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐬'𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐭𝐞"

Victime de Montpellier à l'Allianz Riviera, Nice a raté l'occasion de repasser devant Lens. Les Rennais en revanche, se sont rapprochés de la tête en atomisant un OL méconnaissable.

