OGC Nice : Pierre Ménès et Dante se lâchent après l'humiliation face au RC Strasbourg

L'OGC Nice avait l'occasion, hier, de remonter sur le podium de la Ligue 1 après le faux pas de l'OM contre Brest (1-2). Mais les Aiglons, qui jouaient devant leur public à l'Allianz Riviera, se sont faits surprendre par le RC Strasbourg. Surprendre et punir puisque les Alsaciens ont inscrit trois buts. Les joueurs de Christophe Galtier sont désormais 4es et voient revenir la meute, emmenée par le RC Lens et Strasbourg. Pour leur capitaine, Date, il est temps de faire son auto-critique.

« Il faut qu’on soit capable de s’auto-analyser, de s’auto-critiquer avec certaines exigences pour pouvoir progresser, ce qu’on a montré aujourd’hui (dimanche) n’est pas suffisant, a déclaré le Brésilien. On doit être lucide pour trouver ce qu’on doit améliorer et on doit un peu tout améliorer, il faut trouver les choses qui nous font défaut et qui nous coûtent les matches. »

Par ailleurs, Pierre Ménès a livré son analyse de la rencontre et n'a pas été tendre avec les Aiglons. « Il faut croire que les hommes de Galtier sont beaucoup plus doués pour défendre – comme il l’ont fait avec talent au Parc – que pour faire le jeu. Leur première mi-temps a été absolument épouvantable et Strasbourg pouvait presque s’estimer malheureux de ne mener que 1-0 au repos après le but de l’insatiable Ajorque, assure-t-il sur son blog. Après le repos, les Aiglons ont mis un peu plus d’enthousiasme dans leur jeu mais les Alsaciens sont dans une forme offensive éblouissante et Diallo, d’une talonnade astucieuse, a donné deux buts d’avance au Racing avant que Thomasson ne marque le troisième sur un décalage parfait du même Diallo. C’est un sérieux coup d’arrêt pour les Niçois tandis que les Strasbourgeois confirment qu’ils sont une équipe qui va compter cette saison. »

