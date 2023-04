OGC Nice - PSG : Digard annonce un retour et trois forfaits et se fiche de Galtier

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le point médical

"Hicham Boudaoui a repris cette semaine, il va bien. Il n’est pas gêné. Il est de mieux en mieux après chaque séance. C’est forcément une bonne chose pour nous. Youcef Atal, Sofiane Diop et Jordan Lotomba sont indisponibles."

Son admission en formation pour le BEPF

"Oui c’est bon pour le BEPF, mais ça ne va pas changer grand chose pour moi. C’est une formation sur le début de semaine où j’interviens déjà assez peu sur le groupe. Frédéric Gioria et Julien Sablé seront là."

L'hommage réservé à Cvitanich

"Dario Cvitanich, c’est un escroc. A l’entrainement tu sais qu’il va te faire perdre mais en match t’es bien content de l’avoir. C’est un super mec et c’est le plus important les relations humaines. Et le joueur a fait une saison fantastique."

Le PSG

"Le retour de Christophe Galtier ne nous change rien. On est focalisé sur l’envie de renouer avec le succès. Pour une fois dans un stade comble. Le fait qu’ils soient dans une mauvaise passe ne change rien. Ils font toujours peur entre guillemets."

Le match nul face à Angers

"C’est vrai que le retour de Angers a été pesant. Mais c’est une défaite à un point alors on avance. Les 10 premières minutes ont été déterminantes si on plie le match c’est terminé. On les a laissés en vie."

Propos retranscrits par le site officiel de l'OGC Nice et France Bleu Azur.