OGC Nice, PSG – Mercato : le Gym dit adieu à Cavani... qui a une touche en Argentine et en Liga

Ciblé par l'OGC Nice au début du Mercato, Edinson Cavani (libre, 35 ans) n'est plus vraiment une piste du Gym. Vendredi en conférence de presse, Jean-Pierre Rivère a refermé cette piste de rêve face aux médias :

« On referme le dossier Cavani parce qu'il veut jouer en Espagne. Il y a des joueurs intéressants, jeunes et expérimentés. On verra pour la suite mais ce dossier est clos ».

Si le Matador veut jouer en Liga, il est aussi possible que le meilleur buteur de l'histoire du PSG quitte aussi l'Europe pour l'Argentine. Parti de Manchester United après deux saisons, Edinson Cavani discute aujourd'hui avec Boca Juniors selon Olé. L'Uruguayen a formulé ses exigences au club de Buenos Aires et, si elles sont acceptées, alors il rejoindra les Xeneizes dès lundi. Selon certaines sources, Cavani aurait repoussé l'offre albiceleste. Nicolo Schira affirme même que Villarreal a accéléré suite à cette proposition de Boca.

Talks in progress for Edinson #Cavani to #Villarreal as a free agent. #transfers https://t.co/TrnZgmjptw