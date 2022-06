OGC Nice, PSG : une légende de Manchester City visée en cas de départ de Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Si l'OGC Nice n'a pour l'instant pas prévu de remplacer Christophe Galtier, le Gym reste néanmoins à l'affût en cas d'offre du PSG pour le technicien. Conscient que le Marseillais était une priorité pour Luis Campos, le Gym sonde discrètement le marché en quête d'un plan B.

Jusqu'à présent, c'était surtout le nom de Lucien Favre (libre, 64 ans), un coach apprécié de Jean-Pierre Rivère, qui était sorti mais le journaliste Nicolo Schira avance un deuxième nom ronflant pour le club azuréen : Vincent Kompany (36 ans), lequel vient tout juste de quitter Anderlecht.

D'après le quotidien belge Le Soir, l'ancien défenseur de Manchester City (2008-19) serait toutefois plus proche d'un retour en Angleterre où Burnley lui fait les yeux doux. Affaire à suivre donc.

