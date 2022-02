OGC Nice : Rivère se gargarise devant l’OM avant l’OL, un Niçois accusé de viol !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

L'aventure de Robson Bambu (24 ans) au Corinthians commence mal. Toujours pas inscrit pour évoluer en compétition officielle, le défenseur central prêté par l'OGC Nice cet hiver est en effet accusé de viol par une jeune femme de 25 ans. Selon Globo Esporte, les faits seraient intervenus le 3 février dernier dans un hôtel à l'Est de São Paulo.

Le joueur clame son innocence, convaincu que l'enquête prouvera sa bonne foi. Son nouveau club attend d'avoir plus d'éléments pour se positionner tandis que le Gym n’a pas encore réagi dans cette affaire. Jean-Pierre Rivère a eu moins de mal à évoquer la brillante qualification de l’OGC Nice en demi-finales de la Coupe de France devant l’OM (4-1).

« Ce très beau résultat nous permet aussi de mettre de côté ce couac de Clermont, souligne le président du Gym dans L’Équipe en référence à la défaite (0-1) de dimanche dernier en L1. Le plus important c’est de reproduire le type de rencontre qu’on a fait face à Marseille et si possible dès samedi à Lyon. On est dans une Ligue 1 où les places sont chères et notre tout petit matelas s’est évaporé. »