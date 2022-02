OGC Nice - SCO Angers : de l'ennui, des ratés, mais l'essentiel pour les Niçois

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Une semaine après son revers sur le terrain de l'OL, l'OGC Nice était attendu au tournant. Pour confirmer ses prétentions, déjà, en haut du classement, et pour montrer que les quatre défaites à domicile depuis le début de saison, n'étaient désormais qu'un lointain et mauvais souvenir. Problème, les joueurs de Christophe Galtier ne parvenaient pas à enflammer la rencontre. Et encore moins à bousculer les Angevins.

Dès la 7e minute, sur un très bon centre de Kluivert, Delort était trop court de la tête. Quatre minutes plus tard, un but de Thuram, de la tête et sur un coup-franc de Kluivert, était logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Dolberg (15e), quant à lui, ne trouvait pas le cadre sur une frappe aux 20 mètres.

La rencontre basculait sur une erreur manifeste du gardien d'Angers, Danijel Petkovic. Ce dernier partait à l'aventure, sortait sur le côté gauche de sa surface au devant de Justin Kluivert, lancé par Melvin Bard, et en sautant, laissait filer le ballon sous ses pieds dans le but vide. (1-0, 19e) Ouverture du score qui permettait alors aux Aiglons de voir venir et de contrer le SCO. Du moins le pensait-on car le match tombait dans l'ennui et il fallait attendre la 35e minute pour assister, enfin, à une occasion niçoise avec une frappe de Dolberg, bien lancé par Delort dans la profondeur.

Au retour des vestiaires, l'OGC Nice pressait haut et affichait une réelle intention de faire le break. Andy Delort, de la tête, trouvait les gants de Petkovic (52e). L'ancien montpelliérain trouvait ensuite les filets pour un nouveau but refusé (66e) en raison d'un hors-jeu, ratait son piqué, seul devant Petkovic, idéalement servi par Rosario (69e), et voyait enfin sa tête fuir le cadre (73e). De son côté, le SCO se montrait dangereux à la 82e minute sur une frappe de Boufal, parfaitement détournée par Benitez.

Plus rien n'était marqué. Les Niçois, a défaut d'avoir offert un grand spectacle, ont assuré l'essentiel : prendre les trois points et revenir à une unité de l'OM.