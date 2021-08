OGC Nice - Stade de Reims (0-0) : Galtier pointe les lacunes de son équipe

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Au terme d'un match terne, l'OGC Nice a concédé ce dimanche un match nul et vierge contre le Stade de Reims (0-0) pour le compte de la première journée de Ligue 1. Des débuts mitigés pour Christophe Galtier, dont c'était la première officielle sur le banc azuréen.

Après le match, l'entraîneur des Aiglons s'est présenté devant la presse, pointant notamment du doigt le manque de vitesse de son équipe. "C’est souvent des matchs comme ça en début de saison. Il faisait très chaud, c’était dur pour les joueurs. On a mis un peu de rythme en première période. C'est fortement tombé ensuite. J'ai vu rapidement que nous serions en difficulté en attaque. Il faut que le ballon circule plus vite et avec plus d'intensité sur les transmissions. Les joueurs ont essayé, en vain. Aurait-on pu mettre plus de folie ? Je ne pense pas", a confié Christophe Galtier en conférence de presse.