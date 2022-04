OGC Nice - Stade Rennais : Galtier a des regrets après le match et fustige les entrants

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

"Notre première période a été un peu stérile même si nous avons eu la possibilité de mettre des ballons devant. Nous sommes bien rentrés dans la suivante et nous avons ouvert le score sur un temps fort. Faute d'une seconde réalisation, Rennes nous a mis sous pression. Le coup franc rennais à l'origine de l'égalisation m'a semblé évitable. Nous avons manqué de discernement, de justesse et de personnalité dans les dernières minutes du match où il aurait fallu mettre notre bloc plus haut. C'est notre regret", a confié Christophe Galtier en conférence de presse avant de justifier son choix d'avoir aligné quatre attaquants dans son onze de départ.

"Je n'ai pas été satisfait des entrants"

"Je voulais qu'on pèse plus offensivement. Ces derniers temps, quels que soient les joueurs alignés devant, ils étaient assez isolés. Dans le final du Championnat, il faudra prendre plus de risques offensifs et mettre plus de pression sur les défenses adverses et de participation dans les couloirs. Andy Delort est sorti car il m'avait signalé après son but ressentir des contractures aux deux cuisses. Je n'ai pas été satisfait des entrants."

🎙 Les mots de Christophe Galtier après #OGCNSRFC 👇 — OGC Nice (@ogcnice) April 2, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, s'est exprimé en conférence de presse après le match nul des siens face au Stade Rennais (1-1), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur