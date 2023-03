OGC Nice : Todibo pointe le manque d'humilité des Aiglons à Nantes

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

C'est un Jean-Clair Todibo énervé qui s'est présenté au micro de Prime Vidéo juste après le coup de sifflet final de Nantes-Nice (2-2). Le défenseur central n'a pas digéré l'égalisation des Canaris à la 88e minute, conséquence d'une attaque avortée de son équipe pendant laquelle cinq de ses partenaires se sont projetés vers l'avant et ont oublié de se replacer. Le défenseur central n'a pas hésité à parler de défaite et de manque d'humilité.

"Personnellement, je prends ce résultat comme une défaite. On n'a pas le droit de partir à l'abordage à cinq alors qu'on mène 2-1 à deux minutes de la fin. On a eu la chance de voir Ludovic Blas manquer un pénalty, on a su prendre l'avantage, on tenait les trois points. Ce n'est pas un manque de maturité, c'est un manque d'humilité. Quand tu te retrouves aussi bien placé à quelques minutes de la fin, tu ne te lances pas en attaque pour inscrire un troisième but. La priorité, ça doit être de défendre. Je suis très déçu, j'ai le sentiment qu'on a perdu..."