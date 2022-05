OGC Nice : un coup de pouce du FC Nantes au PSG pour Galtier ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Christophe Galtier a fait mine d’être surpris samedi soir. Après la victoire de l’OGC Nice à Reims grâce à un Andy Delort au sommet de son art (3-2), le coach des Aiglons n’a pas trouvé les mots pour qualifier la rumeur qui l’envoyait sur le banc du PSG la saison prochaine.

Et pour cause, le Marseillais entend rester sur le banc du Gym et a même déjà prévu une réunion pour planifier le mercato et la saison à venir, qu’il espère de meilleure facture. En attendant, il serait menacé... depuis la défaite en finale de la Coupe de France contre le FC Nantes le 7 mai (0-1).

Ratcliffe a mal vécu le fiasco en Coupe de France

« Galtier est aussi à la merci de l’arrivée d’un nouveau directeur sportif, peut-on lire dans L’Équipe du jour. Il n’est pas non plus épargné par les critiques car Ratcliffe a très mal vécu le fiasco en Coupe de France, face à un adversaire qui ne fait pas partie du gratin national. »

Malgré tout, l’ancien coach du LOSC reste apprécié par ses supérieurs et incarne le projet depuis qu’il a signé en juin 2021. S’il n’en reste qu’un pour accompagner Jean-Pierre Rivère, le président qui n’est pas menacé, ce sera donc Galtier et pas Julien Fournier.

Les unes du journal L'Equipe de ce lundi 23 mai : https://t.co/FJVA6G4ImS pic.twitter.com/AahsQJtyfi — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 23, 2022

