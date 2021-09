OGC Nice - un protégé de Galtier a prolongé ! (officiel)

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Nice prolonge Thuram ! Les Aiglons ont officialisé la prolongation de contrat de Khéphren, seconde fils de Lillian et petit frère de Marcus Thuram. Le milieu de terrain de 20 ans a prolongé "sur plusieurs années" sans donner de durée précise, souhaitant "s’inscrire dans la durée" avec le Gym a précisé le club dans un communiqué sur son site officiel.

Une nouvelle qui a réjoui le principal intéressé : « Je suis très heureux de prolonger. Ça ne faisait pas de doute pour moi. J’ai beaucoup progressé et grandi au Gym, et je pense que je peux aller encore plus loin, donc le choix était assez simple. C’était la bonne décision de rester et de prolonger mon bail, sachant que j’ai de très bons partenaires, que le niveau est élevé à l’entraînement, que j’ai un coach qui m’apprend beaucoup de choses. Je pense que mes deux premières saisons étaient bonnes, le début de celle-ci est prometteur. Il faut continuer et aller chercher encore plus. Ça ne viendra qu’avec le travail. Je suis là pour ça ! Je suis sûr qu’on pourra faire de grandes choses tous ensemble. » peut-on lire sur le site officiel du club azuréen.