OL, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : un club de Ligue 1 a de l’avance pour Umtiti

L’heure du retour en France

Après une nouvelle saison sans jouer avec le maillot blaugrana (1 match en liga, 0 en Ligue des champions), Samuel Umtiti est résolu à quitter le FC Barcelone. Après avoir demandé au club une dernière chance l’été dernier, l’international français a compris qu’il n’entrerait plus dans les plans de Xavi.

Bataille en ligue 1 pour Umtiti

Plusieurs clubs de Ligue 1 sont déjà en concurrence pour s’attacher les services du champion du monde. D’abord son club formateur, l’Olympique Lyonnais qui semblait avoir de l’avance sur le dossier puisque Jean-Michel Aulas connaît bien le joueur. Sport avait également annoncé que Rennes avait tenté de faire venir Umtiti cet hiver.

Nice, la bonne solution ?

Dans la course, c’est l’OGC Nice qui se profilerait comme la meilleure solution pour le joueur et le club. Selon Sport Nice aurait trouvé un accord avec le Barça pour résilier son contrat et proposerait à Umtiti un contrat avec un salaire fixe plus des variables liées à ses performances. L’état de forme et la condition physique du joueur sont les principales préoccupations du dossier.

Yann Noailles

Rédacteur