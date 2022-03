OM - OGC Nice : Delort et Fournier poussent un coup de gueule contre l'arbitrage

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

L'OGC Nice s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-1, pour le choc de la 29e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Andy Delort, qui aurait pu bénéficier d'un pénalty en deuxième période à la suite d'un contact dans la surface avec William Saliba, a pesté contre l'arbitrage.

"L'arbitrage était en-dessous de tout"

"Je pense qu'il n'y a pas débat. Il y a les vidéos pour. Il dit qu'on arrive en même temps mais je suis devant lui et quand il voit que j'ai de l'avance, il me rentre dedans et me tire le bras. La semaine dernière, on a pris rouge/pénalty pour moins que ça. Je pense que tout le monde l'a vu, ça commence à faire beaucoup. On va essayer de changer les choses mais ça ne tient pas qu'à nous. On a les nerfs", a lâché l'attaquant des Aiglons au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Quelques minutes après Andy Delort, c'est le directeur sportif du club azuréen, Laurent Fournier, qui a poussé un coup de gueule contre la VAR et l'arbitrage. "L'arbitrage était en-dessous de tout. Même le quatrième arbitre dit à notre entraîneur qu'il y a pénalty. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Un arbitre peut faire une erreur sur le terrain, ça va vite. On va redire les mêmes choses mais on a le VAR qui est censé rectifier les erreurs des arbitres. Marseille a gagné ce soir, on ne va pas se réfugier derrière ça. Mais on aimerait être arbitré pareil que les autres clubs mais sur les trois derniers matchs, ça fait beaucoup. Même Kamara qui était sur le terrain avec Andy Delort dit qu'il y a pénalty. Tout le monde l'a vu sauf le VAR. Aujourd'hui, c'est trop".

Malgré une grosse seconde période, où rien ne lui aura souri, le Gym s'incline à Marseille.#OMOGCN #OGCNice pic.twitter.com/3eXxNd4Gfz — OGC Nice (@ogcnice) March 20, 2022

Pour résumer Andy Delort et Laurent Fournier ont poussé un coup de gueule contre l'arbitrage après la défaite ce dimanche de l'OGC Nice sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-1), pour le choc de la 29e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur