OM, OGC Nice : gros coup dur pour Amavi, la durée de son indisponibilité est connue

Transfuge de l’OM le mois dernier, Jordan Amavi avait disputé 3 matchs avec l’OGN Nice. Mais le natif de Toulon, déjà forfait contre Clermont (0-1), va rater le match de Coupe de France, contre l’OM, mercredi. Et ce ne sera pas tout.

Victime d'une entorse à un genou, le latéral va en effet rater entre cinq et six semaines de compétition selon L'Equipe. Melvin Bard, titulaire hier contre Clermont, devrait enchaîner les matches en son absence. Surtout qu'Hassane Kamara n'est plus là, transféré à Watford...