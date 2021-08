OM, OGC Nice - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Delort !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Courtisé par l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, Andy Delort devrait prendre la direction du club azuréen. En effet, selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, un accord à hauteur de 10 millions d'euros aurait été trouvé entre Montpellier et Nice pour le transfert de l'attaquant algérien. Le joueur de 29 ans serait déjà arrivé sur la Côte d'Azur et devrait passer sa visite médicale ce samedi matin.

Accord trouvé Montpellier-Nice autour d’un montant de 10M€ !!! @AndyDelort9 vient d’arriver à Nice & passera sa visite médicale demain ds la matinée !!! #TeamMHSC #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 27, 2021