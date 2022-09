OM, OGC Nice - Mercato : Rivère vend la mèche sur l’avenir de Dieng

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L’OM terminé son mercato estival sur une note aigre-douce : Bamba Dieng n’est pas parti cet été. Les destinations possibles se sont multipliées dans les dernières heures du mercato pour l’attaquant sénégalais de 22 ans, que l’OM voulait absolument vendre depuis des semaines.

Et c’est vers 19 heures hier soir que l’affaire semblait bien partie pour être conclue entre les dirigeants marseillais et leurs homologues niçois. Avant le coup de théâtre ultime, celui de l’échec de la visite médicale du joueur en raison d’un problème à un genou.

Une version diffusée par le Gym après la dead-line mais qui masque peut-être un autre problème, celui d’un imbroglio d’agents dans ce dossier dantesque. Questionné sur le sujet en conférence de presse, Jean-Pierre Rivère n’a pas mâché ses mots : « C’est désolant pour le joueur. Ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde avec Marseille si on peut le faire différemment. »