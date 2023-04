PSG, LOSC : Galtier n'était pas le premier choix de l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Au regard des événements, récents, sa parole vaut de l'or. Celle de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice, qui a déclenché toute l'affaire Galtier en laissant clairement entendre, au travers d'un mail, que le technicien avait à l'époque de son passage chez les Aiglons, tenu des propos racistes.

Ten Hag en priorité

Dans un entretien accordé à 90 Football, qui ne traite pas de l'affaire, le même Fournier est revenu sur les conditions de l'arrivée à Nice de Galtier, qui terminait alors son aventure au LOSC. Intéressant, car celui qui était retenu allait par lia suite diriger Manchester United !

"Mon premier choix avant Christophe Galtier, c’était Erik ten Hag. On s’est rencontrés quatre fois. Quand je dis rencontrés, c’est pas boire un café. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail. Quand je vais voir un entraîneur et que je sens qu’il est un peu intéressé, en général je lui donne trois ou quatre bons matchs qu’on a faits à domicile-et à l'extérieur, trois mauvais matchs qu’on a fait domicile-extérieur et je lui demande de les regarder pour qu’on puisse les débriefer et avoir sa vision de l’équipe. Quand je vois des entraîneurs pour les engager, ce sont des après-midi entiers, ce n’est pas juste des coups de téléphone ou un rendez-vous dans un hôtel pendant une heure."