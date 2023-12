PSG, OGC Nice : les propos racistes de Galtier ont enfin fuité, des joueurs de l'ASSE aussi victimes !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Depuis mi-avril dernier, Christophe Galtier est dans la tourmente, accusé de racisme lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice. À 10 jours du procès de l'ancien coach du Paris Saint-Germain, le journal L'Équipe a fait de grosses révélations sur cette affaire.

Galtier a qualifié Moukoudi et Nadé de "King Kong"

Nos confrères, qui ont eu vent des éléments rapportés aux policiers par l'ancien directeur sportif du Gym, Julien Fournier, mais aussi par les joueurs et membres du staff niçois, ont révélé tous les propos racistes qu'auraient tenus Christophe Galtier lorsqu'il entraînait l'OGC Nice. "Moi je ne veux plus de noirs ou d'arabes", "Encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez", "Le pire, ce sont les Algériens" auraient notamment déclarés le technicien français.

D'après l'ex-analyste vidéo de l'OGC Nice, Hachim Ali Mbaé, Christophe Galtier aurait également eu des propos racistes envers l'ancienne charnière de l'AS Saint-Étienne, Harold Moukoudi et Mickaël Nadé, les surnommant les "deux King Kong". Par la voix de ses avocats, Christophe Galtier affirme, lui, de son côté n'avoir "jamais harcelé ou discriminé quiconque" et dénoncerait un "règlement de comptes".

Voici la une du journal L'Équipe du mardi 5 décembre 2023 : https://t.co/XxHOUt3tO7 pic.twitter.com/IT3fOBIGz0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 5, 2023

