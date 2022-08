PSG, Stade Rennais, RC Lens – Mercato : Nice lâche la piste Kalimuendo pour un Espoir belge

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

Si l'OGC Nice fait partie de la longue liste de courtisans pour Arnaud Kalimuendo (PSG, 20 ans), il semblerait que le club azuréen se tourne finalement vers un autre profil pour renforcer son attaque. D'après le média belge La Dernière Heure, le Gym serait tout proche d'acueillir l'espoir d'Anderlecht, Francis Amuzu (22 ans).

Amuzu plutôt que Kalimuendo à Nice

International Espoir à 14 reprises et auteur d'une belle saison avec les Mauves (10 buts, 5 passes décisives), Amuzu devrait être transféré pour 8 M€ selon Foot Mercato. Une somme bien moindre par rapport à celle réclamée par Paris pour Kalimuendo (20 M€ minimum) et qui devrait permettre à Nice de faire un autre coup sur un joueur plus expérimenté devant (Marcus Thuram ? Alassane Pléa?).

Si Leeds ou encore l'Inter Milan se présentent aujourd'hui comme de sérieux concurrents à l'étranger, le Stade Rennais – qui a amorcé les discussions directes en début de semaine - semble bel et bien le mieux placés en France. Du côté du RC Lens, on ne se positionnera pas aux tarifs évoqués par le PSG...