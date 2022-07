Une tendance se dégage pour l’avenir de Bordeaux, Nice sur Beka Beka, Njie de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Nice réactive Beka Beka (Lokomotiv Moscou)

Très proche de rejoindre l'OGC Nice l'été dernier, le milieu français du Lokomotiv Moscou Alexis Beka Beka est une des priorités de l'entraîneur niçois Lucien Favre au milieu, selon L'Equipe.

Clermont recrute un défenseur polonais

Le Clermont Foot a annoncé lundi la signature du défenseur central polonais Mateusz Wieteska pour quatre ans. Capitaine du Legia Varsovie, le joueur de 25 ans est international (1 sélection).

Auxerre insiste pour Badji (Amiens)

L'AJA tente toujours d'enrôler Aliou Badji (24 ans), l'attaquant d'Amiens. Une offre de 5 M€ aurait été refusée par le club picard ces derniers jours.

Girondins : une tendance se dégage vers la L2

Le CNOSF a notifié hier matin au club et à la FFF une proposition de conciliation favorable au maintien des Girondins en Ligue 2. La proposition de conciliation favorable rendue hier par le CNOSF peut ne pas être suivie par le Comex de la FFF, réuni en visioconférence demain matin. À ce stade, L’Équipe fait savoir qu’une petite tendance se dégage pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2. Tous les engagements financiers fournis par le club bordelais rendent en effet son dossier bien plus présentable même si rien n’est gagné pour Bordeaux. Sinon, le club aquitain devra saisir en référé le tribunal administratif pour avoir un dernier espoir.

Montpellier HSC : Nicollin défend Dall’Oglio mais...

Comme expliqué ces derniers jours, la situation d’Olivier Dall’Oglio est quelque peu bancale à Montpellier. L’Équipe confirme que certains ne cachent pas leur agacement devant le laxisme du staff face aux écarts de quelques autres (notamment des retards aux séances). Au club, plusieurs personnes doutent aujourd’hui de la capacité de Dall’Oglio à imposer une autorité. « La discipline, pas la discipline, je m’en fous, dit Laurent Nicollin dans L’Équipe. Parce que quand on gagne, il y a de la discipline, mais quand on perd, il n’y en a plus. Moi, je veux de la régularité, c’est tout. On a recruté les joueurs dont on avait besoin, on a doublé tous les postes, comme le souhaitait le coach, assure Nicollin. On a un groupe assez étoffé. L’objectif, c’est retrouver notre place, c’est-à-dire terminer dans les huit premiers. On a l’équipe pour ça. »

FC Lorient : Le Bris a un plan en tête

Ancien directeur du centre de formation des Merlus, Régis Le Bris, qui s’appuie sur les préceptes de Christian Gourcuff, se veut ambitieux dans le jeu du FC Lorient, en confiant des responsabilités aux jeunes. Le schéma qui se dessine durant cette préparation – un 4-4-2 se muant en 4-3-3 en phase offensive – donne une grande liberté à Enzo Le Fée, nourri des préceptes lorientais depuis l’adolescence. « Quand je suis arrivée, il avait 12 ou13 ans, rappelle Le Bris dans L’Équipe. Il porte toute une culture, tout un territoire, toute une identité. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément, humainement et en tant que joueur. »

AS Monaco : Aguilar prolonge

Une saison de plus pour Ruben Aguilar. Le latéral droit de 29 ans a prolongé son contrat d'une saison avec l'AS Monaco, comme annoncé ce lundi, en fin de journée, par le club princier. L'international français, qui compte une apparition avec le maillot frappé du coq et des deux étoiles de champion du monde, a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2021-2022.

Mercato : Njie de retour en L1 ?

Parti de l'OM pour le Dinamo Moscou, Clinton Njie a décidé de résilier son contrat d'un commun accord début juillet. Depuis, le Lion Indomptable de 28 ans attise les convoitises, non seulement dans l'Hexagone mais également au Golfe. Selon Foot Mercato, deux clubs de Ligue 1 sont entrés en contact avec l'entourage de l’ancien Lyonnais. Des formations d'Arabie Saoudite et du Qatar se sont également mêlés à la course.