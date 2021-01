OL - RC Lens : mercato, titre, effectif, Rudi Garcia avait des choses à dire

L'OL est attendu en ce début d'année 2021. Au regard de son classement, de son effectif, de sa forme récente et du comportement du PSG, le club du président Aulas fait logiquement figure de candidat crédible à la course au titre de champion de France. Raison de plus pou s'attarder sur la première conférence de presse de Rudi Garcia, l'entraîneur, en 2021. Et ce à quelques heures d'un match ô combien attendu face au RC Lens. Le technicien lyonnais a donc déclaré ceci, au travers de propos retranscrits par le compte twitter de l'OL.

"Moussa Dembélé ne sera pas disponible pour affronter Lens. Marcelo est suspendu et comme vous le savez, on ne pourra compter, non plus, sur Guimaraes et Toko Ekambi. Les organismes avaient besoin d'arrêter pendant cette trêve. C'est bien de faire un break en hiver. J'ai trouvé mes joueurs très en jambes à leur retour. On a effectué de bonnes séances à la reprise. C'est la première fois qu'on est chassé. Le fait d'être premier peut donner l'envie aux joueurs de garder cette place."

Rudi Garcia a ensuite évoqué l'adversaire du moment, les Sang et Or. "Lens est une équipe difficile à jouer avec un système de jeu particulier. C'est une équipe bien organisée. Ils sont solides avec de la vitesse devant. Ils ont des atouts, des bons joueurs de couloir aussi. Ils sont capables de faire des résultats. A nous d'être à 100% avec nos convictions. Nous devrons mettre toute notre détermination et beaucoup de motivation dans ce match pour l'emporter. On veut repartir du bon pied sur cette nouvelle année."

Et de poursuivre avec le Mercato, source d'innombrables rumeurs. "Tous les joueurs prennent du plaisir à jouer, à gagner avec leur équipe. Je pense qu'ils ont tous envie de continuer à faire la même chose. On prend plaisir à voir jouer cette équipe. Nous abordons sereinement cette période qui arrive. Nous avons tous envie de garder cet effectif de qualité. Tous ceux qui sont dans le groupe habituellement travaillent bien à l'entraînement. L'ambiance est très bonne. En étant premiers après 17 journées, on a tous envie de garder l'effectif dans son ensemble, peut-être pas à 100 %, notamment pour ceux qui ne sont pas dans le groupe comme Ozkacar et Camilo. Jean Lucas a peut-être besoin d'aller voir ailleurs mais on serait bien intentionnés de garder tout le monde."