OL : Garcia s'incline face à la toute puissance du PSG

Le PSG a réalisé un nouveau triplé la saison passée, raflant les trois titres nationaux et se hissant en finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Le tout pendant que l'OL, loin de ses 7 titres de champion de France consécutif, ne parvenait pas à se qualifier pour une compétition européenne.

« Ils ont Neymar et Mbappé »

Et maintenant, et cette saison ? Selon Rudi Garcia, il ne faut pas se voiler la face : Paris va encore ultra dominer... « C’est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions, a confié le coach des Gones à The Athletic. Ils n’ont aucun adversaire dans le championnat de France. Ils ont deux ou trois joueurs pour chaque poste. Ils ont Neymar et Kylian Mbappé et on dirait qu’il y a une bonne ambiance entre eux. Quand vous avez des gars comme ça qui jouent les uns pour les autres, c’est compliqué pour les autres équipes. C’est possible de les battre, mais normalement ce n’est pas le cas ».