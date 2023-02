A la pause, l'OL mène sur la pelouse d'Auxerre

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

En prélude au match de ce soir, le site de la LFP annonçait que l'OL restait sur deux victoires à l'extérieur en Ligue 1 avant son déplacement à Auxerre et que cela ne lui était plus arrivée depuis deux ans. Eh bien, à la mi-temps, les Gones sont bien partis pour enchaîner la passe de trois. En effet, ils mènent 1-0 à l'Abbé-Deschamps grâce à un but de la tête de Moussa Dembélé, qui a bien décroisé un centre venu de la droite de Corentin Tolisso. Il s'agit du premier but en championnat de l'ancien du Celtic depuis le... 3 septembre.