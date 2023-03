A la pause, le FC Nantes tient tête à l'OL, Lukeba et Lacazette dans l'histoire

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Rien de tel pour lancer un match qu'un but des visiteurs d'entrée de jeu ! C'est ce qu'ont fait les Nantais ce soir au Groupama Stadium. Dès la 1ère minute, Mostafa Mohamed a profité d'une perte de balle au milieu de terrain de Maxence Caqueret pour se présenter face à Rémy Riou. Le gardien lyonnais a repoussé la tentative de piqué de l'Egyptien mais le ballon a rebondi sur le pauvre Castello Lukeba, qui a marqué contre son camp. Et est devenu du même coup l'auteur du c.s.c. le plus rapide de l'histoire de la L1, détrônant un autre Lyonnais, Albert Domenech (frère de Raymond), qui avait envoyé le cuir au fond de ses filets face au PSG le 13 septembre 1974.

Cette entame catastrophique a piqué les Gones, qui ont dominé les débats par la suite et se sont procurés plusieurs belles occasions, avant qu'Alexandre Lacazette n'égalise, d'une frappe depuis le point de pénalty, alors qu'il était ceinturé par Nicolas Pallois. Cette réalisation permet au capitaine lyonnais de dépasser le mythique Bernard Lacombe à la 2e place du nombre de réalisations sous le maillot rhodanien (150 contre 149). Le recordman, Fleury Di Nallo, est encore loin (222 buts), surtout que Lacazette a manqué une belle opportunité de se rapprocher, juste avant la pause (tête repoussée par Lafont puis frappe dans le petit filet).